خطوات وشروط.. إجراءات إصدار سجل تجاري لممارسة التجارة الإلكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض كشفت وزارة التجارة عن شرطين لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في المملكة بشكل رسمي. وأوضحت خلال إنفوجراف عبر حسابها على “تويتر” أن مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية يتطلب “إصدار السجل التجاري” أو “إصدار وثيقة العمل الحر”. خطوات إصدار سجل تجاري: خطوات إصدار سجل تجاري: وأوضحت الوزارة في وقت سابق، أنه يمكن إصدار السجل التجاري عن طريق الخطوات التالية بكل سهولة: – اختيار نوع السجل. أخبار قد تهمك – ثم تقنية معلومات. – بعدها يتم اختيار النشاط “تجارة عن طريق الإنترنت”.

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