عاجل.. مقتل شخص وإصابة 4 في إطلاق نار بباريس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – أحمد حماد

لقي شخص فرنسي مصرعه، وأصيب 5 آخرين، في حادث إطلاق نار، وسط العاصمة الفرنسية باريس، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وأوقفت الشرطة الفرنسية أحد المهاجمين، لمعرفة الدوافع وراء ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أنها ستصدر بعد قليل بيانا بالتفاصيل.