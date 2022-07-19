محمد بن مسعود - الدمام - انتهى الممثل المصري بيومي فؤاد من تصوير مشاهده في فيلم «مغامرات كوكو»، ويجسد شخصية طبيب بيطري، وتدور أحداثه في إطار الفانتازيا حول صراع الخير والشر من خلال عالم الحيوان، تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، ونانسي صلاح.
ومن جانب آخر، بدأ بيومي تصوير مشاهده في الفيلم الكوميدي «سنة أولى خطف»، يناقش خلاله العديد من القضايا الأسرية المهمة مثل انشغال الآباء عن أبنائهم، من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، وفشلت في العديد من عمليات النصب، ويلجأ أفرادها بالصدفة لخطف الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، تأليف محمد رضا، وسيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر، ويشارك في بطولته أحمد فتحي، ومي كساب.
ويتنظر فؤاد طرح فيلمه «تسليم أهالي»، ويجسد شخصية موظف بمصلحة الشهر العقاري، يقع في غرام زميلته والتي تلعب دورها الراحلة دلال عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا الاجتماعية حول زوجين يسعيان للهجرة إلى كندا من أجل تحقيق أحلامهما، لكن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب، تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته عبدلله مشرف، وعمرو وهبة.
قد يهمك أيضاً :-
- الكويت تودّع نجم «درب الزلق»
- السلطات الماليزية تضبط «الكنز المحظور»
- سقوط منطاد يحمل سياحًا من ارتفاع 60 مترًا
- هل يمكن إلغاء بلاغ فقدان الهوية الوطنية بعد العثور عليها؟
- أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية
كانت هذه تفاصيل خبر بيومي فؤاد بـ3 وجوه سينمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.