الكويت تودّع نجم «درب الزلق»

محمد بن مسعود - الدمام - فقدت الكويت والساحة الفنية العربية الفنان أسد محمود أسد حسين، الذي توفي عقب صراع طويل مع مرض السرطان عن 85 عامًا.

وفضلاً عن شهرته من خلال «درب الزلق» الذي يُعد من أبرز المسلسلات الخليجية، وهو من إنتاج سنة 1977، فإن الفنان الراحل ممثل ومخرج ومنتج، وأحد مؤسسي فرقة «المسرح العربي».

بدأ الفنان الراحل حياته الفنية منذ ستينات القرن الماضي، حيث شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال التلفزيونية البارزة، إضافة إلى مشاركته في أعمال مسرحية وتمثيليات تلفزيونية، وإنتاج وإخراج أعمال فنية.

وتضم مسيرة أسد محمود أسد حسين الفنية عشرات الأعمال، منها مسلسلات تلفزيونية شهيرة منها «الأقدار»، و«قاصد خير»، و«فتى الأحلام»، و«إنهم يكرهون الحب»، و«الغوص»، و«الوريث»، و«لعبة الأيام».

وشارك الفنان أسد في إدارة عدد من المسرحيات، ومنها؛ «هذا سيفوه»، و«حامي الديار»، و«بيت أبو صالح»، وتولى إدارة الإنتاج في عدد من المسرحيات والمسلسلات منها مسلسل «علاء الدين»، ومسرحية «ممثل الشعب».

ومن أعماله الإخراجية، مساعدًا في مسرحية «جنون البشر»، ومسلسل «الغوص».