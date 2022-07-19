السلطات الماليزية تضبط «الكنز المحظور»

محمد بن مسعود - الدمام - عثرت السلطات الماليزية، الاثنين، على «كنز» يصل سعر محتواه إلى حوالي 80 مليون رينغيت (18 مليون دولار)، وهو عبارة عن حاوية تضم أنياب أفيال وحراشف بنغول (آكل النمل الحرشفي) وجماجم وعظام حيوانات أخرى.
وذكرت هيئة الجمارك الماليزية في بيان، أنها اكتشفت الشحنة المحظورة مخبئة خلف ألواح خشبية، بعد فحص سفينة قادمة من إفريقيا يوم 10 يوليو.
وتضمنت الشحنة 6 آلاف كيلوغرام من أنياب الأفيال، و100 كيلوغرام من حراشف البنغول، و25 كيلوغرامًا من قرون وحيد القرن و300 كيلوغرام من جماجم الحيوانات وعظامها وقرونها، حسب ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».
وأضافت هيئة الجمارك أن التحقيقات بشأن المستورد ووكيل الملاحة، جارية، دون أن تضيف مزيدًا من التفاصيل.
ولم يتضح ما إذا كان من المفترض أن ترسل الحاوية إلى وجهة أخرى من آسيا.
ويعتقد كثيرون أن للأنياب العاجية وقرون حيوان وحيد القرن وحراشف البنغول مميزات علاجية، ويكثر عليها الطلب في آسيا.
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