محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط منطاد يحمل سياحًا من ارتفاع 60 مترًا في مدينة الأقصر.

وأوقفت السلطات المصرية يوم أمس نشاط طيران المناطيد في المنطقة مؤقتًا، بعد سقوط منطاد يحمل على متنه قرابة 30 راكبًا بينهم سياح بمحافظة الأقصر جنوبي القاهرة، دون أن يسفر الحادث عن وفيات، بحسب مصدر أمني.

وقال مصدر أمني إن أجهزة الحماية المدنية تلقت بلاغًا بسقوط بالون طائر «منطاد» بعد بدء طيرانه بفترة وجيزة وعلى متنه عدد من الركاب، فتم التحرك فورًا لمكان البلاغ والتأكد من عدم وقوع وفيات، فيما تم نقل المصابين للمستشفى.

وأوضح المصدر أنه تم فرض طوق أمني على موقع الحادث بالبر الغربي في مدينة الأقصر لحين معاينة النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.