محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدم إمكانية إلغاء بلاغ فقدان الهوية الوطنية حتى بعد العثور عليها.
وأشارت الوكالة اليوم (الاثنين) إلى أنه لابد من إكمال إجراءات إصدار بدل فاقد، مبينة أن الأنظمة نصت على أهمية المحافظة على الهوية الوطنية.
وكشفت أن طلب إصدار الهوية يستغرق 14 يوم عمل كحد أقصى، وستصل رسالة نصية للمستفيد عند وصول بطاقته للمكتب، على أن يتم تفعيلها عند استلامها.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر هل يمكن إلغاء بلاغ فقدان الهوية الوطنية بعد العثور عليها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.