هل يمكن إلغاء بلاغ فقدان الهوية الوطنية بعد العثور عليها؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدم إمكانية إلغاء بلاغ فقدان الهوية الوطنية حتى بعد العثور عليها.

وأشارت الوكالة اليوم (الاثنين) إلى أنه لابد من إكمال إجراءات إصدار بدل فاقد، مبينة أن الأنظمة نصت على أهمية المحافظة على الهوية الوطنية.

وكشفت أن طلب إصدار الهوية يستغرق 14 يوم عمل كحد أقصى، وستصل رسالة نصية للمستفيد عند وصول بطاقته للمكتب، على أن يتم تفعيلها عند استلامها.