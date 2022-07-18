شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تعلن قرارها بشأن تلاعب الاتحاد والباطن ضد الفيصلي بدوري المحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارها بشأن شكوى نادي الفيصلي ضد الباطن، والتي تسببت في هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، قرارها منذ قليل اليوم الإثنين، والذي جاء برفض الشكوى شكلًا وموضوعًا واعتماد نتيجة مباراة الباطن ضد الاتحاد في الجولة الأخيرة.

الفيصلي يشكو الباطن بسبب شبهة التلاعب

وكان نادي الفيصلي، تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق، حول وجود شبهة التلاعب في نتيجة مباراة الاتحاد والباطن، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت شكوى الفيصلي، تعمد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، التأخر في النزول إلى أرضية الملعب، خلال الشوط الثاني من مباراة الاتحاد، وذلك حتى يتم معرفة جميع نتائج الفرق المنافسة على الهبوط.

الانضباط ترفض شكوى الفيصلي ضد الباطن

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، عن قرار لجنة الانضباط والأخلاق، برفض شكوى نادي الفيصلي، على خلفية مباراة الاتحاد والباطن، بالجولة الأخيرة.

وكان نادي الباطن ضمن بقائه في دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان، بعد التعادل ضد الاتحاد دون أهداف، بالجولة الأخيرة من المسابقة.

فيما هبط الفيصلي إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما تلقى هزيمة ضد الهلال بهدفين مقابل هدف وحيد، بعدما فشل في النجاة.