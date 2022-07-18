شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صادم.. تطورات جديدة في ملف أزمة أبو جبل مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في ملف أزمة المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من النصر السعودي.

تفاصيل تعاقد النصر مع أبو جبل

وكان النصر قد تعاقد مع أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ط بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وتراجع النصر عن قرار التعاقد مع أبو جبل بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وغضب كبير من جانب الجماهير.

واتجه مجلس إدارة العالمي للتعاقد مع حارس مرمى جديد، بدلًا من ابو جبل، وبالفعل حصل على خدمات الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال حر قادمًا من نابولي الإيطالي.

تطورات أزمة أبو جبل مع النصر

أوضحت صحيفة "المواطن" السعودية، أن نادي النصر لا ترغب في الدخول في صدام مع نادي الزمالك، وقررت إعارة الحارس أو بيعه لأحد الأندية المصرية، والحصول على مقدم التعاقد منه.

وأشارت إلى أن النصر لا يمانع استمرار أبو جبل مع الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، كما أنه لا ينوي بيع الحارس لأي نادي خارج مصر.

ماذا قدم محمد أبو جبل مع الزمالك المصري؟

جدير بالذكر أن محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، صاحب الـ33 عام، خاض مع الزمالك 91 مباراة، ودخل مرماه 65 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 45 مباراة.

