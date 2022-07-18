شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهائي كأس مصر.. بوادر أزمة نارية بين سواريش ولاعبي الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية، عن بوادر أزمة بين البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مع لاعبي المارد الأحمر، قبل نهائي كأس مصر.

لاعبو الأهلي يشكو سواريش

واعترض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على طريقة اللعب الخاصة بالبرتغالي، بتطبيق الضغط في كافة أنحاء الملعب، وذلك بسبب الإجهاد الذي يعانوا منه.

وأوضحت التقارير أن الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة، في مقدمة اللاعبين المعارضين لطريقة اللعب، بسبب الإجهاد.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر:



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، بي نهائي كأس مصر للنسخة الماضية 2021.

وكان تم تأجيل بطولة كأس مصر للنسخة الماضية، ليتم استكمال منافساتها خلال الموسم الجاري، مع خوض مباريات النسخة الحالية من البطولة.

ويلعب النادي الأهلي ضد نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل الموافق21 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

