شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتوج بأمم إفريقيا لكرة اليد بالفوز على الرأس الأخضر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد الفوز بلقب كأس آمم إفريقيا 2022 والتي تقام في القاهرة للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالى، بعد أن حقق لقب البطولة بالفوز على الرأس الأخضر اليوم الأثنين الموافق الثامن عشر من شهر يوليو الجارى.

منتخب مصر يسحق الرأس الأخضر

واسدل الستار على فعاليات بطولة كأس آمم إفريقيا لكرة اليد في المباراة النهائية التي أقيمت بين مصر والرأس الأخضر في البطولة التي أقيمت في القاهرة على صالة الدكتور حسن مصطفي في الفترة ما بين 11 إلى 18 يوليو الجارى.

وكان منتخب مصر قد ضرب الرأس الأخضر بنتيجة 37-25 في المباراة التي شهدت تفوق كبير للاعبي الفراعنة خلال المباراة التي أقيمت بحضور جماهيري كبير للغاية امتلت صالة الدكتور حسن مصطفي.

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على تفوق كبير للاعبي الفراعنة بنتيجة 24-12 وفي الشوط الثاني استكمل الفراعنة اداءهم الجيد ليحققوا الفوز والحصول على اللقب.

إنجازات مصر في كأس آمم إفريقيا

وبهذا الفوز يحصد منتخب مصر اللقب للمرة الثامنة في تاريخه بعد أن حققها في أعوان 1991،1992، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020 وأخيرًا 2022.

جدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد في بولندا والسويد رفقة كلًا من المغرب والرأس الأخضر وتونس والجزائر، ويقع الفراعنة في المجموعة السابعة في المونديال رفقة المغرب وكرواتيا وأمريكا.