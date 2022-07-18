شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الملك خالد العسكرية.. تعرف على شروط القبول والتسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحرس الوطني ممثلة في لجنة القبول والتسجيل عن فتح باب التقديم لكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة.

وأتاحت الوزارة رابط التسجيل اليوم الإثنين منذ الساعة العاشرة صباحا، على أن يستمر التسجيل حتى يوم السبت المقبل، ويمكن الاطلاع عليه بالضغط هنــا.

شروط التسجيل في كلية الملك خالد

وضعت لجنة القبول والتسجيل شروط يتعين توافرها في الطالب المتقدم إلى كلية الملك خالد العسكرية لعام 1444 هـ، تتمثل فيما يلي:

- شرط الجنسية السعودية للمتقدم.

- شرط المنشأ في المملكة العربية السعودية، ويستثنى من هذا الشرط من نشأ خارج المملكة بسبب عمل الوالدين، أو الدراسة خارج المملكة العربية.

- حسن السيرة: عدم الحكم عليه بأحكام جرائم، أو حدود شرعية.

- عدم الزواج من أجنبية.

- شرط السن ( بين 17 و22 سنة يوم التسجيل).

- تناسب الطول والوزن حسب المقاييس المعمول بها عسكريا.

- أن يكون المتقدم متحصلا على الثانوية العامة للعام الدراسي: 1443 هـ بانتظام نهاري.

- أن يكون المعدل التراكمي العام للمتقدم: 80%.

- درجة اختبار القدرات والاختبار التحصيلي لا تقل عن 60 درجة.

- اجتياز اختبار STEP لكفاية اللغة الإنجليزية للمركز الوطني قياس.

- اجتياز إجراءات القبول:

- المقابلة الشخصية.

- الاختبار التحريري.

- اختبار اللياقة البدنية.

- اختبار كفايات الحرس الوطني.

- الفحص الطبي.

تعليمات التقديم لعام 1444هـ/2022م

وضعت وزارة الحرس الوطني تعليمات يجب الالتزام بها عند التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، تركز على إجراءات الدقة والتأكد من البيانات المرفقة لدى تعبئة الحقول الإلزامية في استمارة التسجيل.

تعليمات للتسجيل

- قراءة شروط القبول قبل التسجيل.

- التسجيل في حساب (أبشر) للتقديم عبر النفاذ الوطني.

- اختصار عملية التسجيل (60 دقيقة المدة قصوى للتسجيل).

- الصور المطلوبة عند المسح الضوئي تكون بصيغة jpg وبحجم لا يتعدى 800 كيلوبايت.

- صور شخصية ملونة 3*4 بخلفية بيضاء.

- ملء الحقول الإلزامية ورمز التحقق بالإنجليزية.

خطوات التقديم لكلية الملك خالد

على الطالب الذي يرغب في الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية الولوج إلى بوابة النفاذ الوطني باستعمال الحساب الشخصي، واتباع الخطوات التالية:

- تعبئة البيانات في الحقول الإلزامية.

- رفع المستندات المطلوبة (شهادة الثانوية العامة بالمقاسات المبينة في التعليمات، والصور الشمسية).

- الضغط على التسجيل.

- عرض رقم الطلب ويرسل عبر رسالة نصية.

وفي حال لم يتم عرض رقم الطلب فإن التسجيل غير مكتمل ولا بد من مراجعة البيانات بدقة، فيما يمكن تعديل البيانات طوال فترة فتح باب التسجيل.