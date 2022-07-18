توقيع اتفاقيه بين جمعية المسؤولية المجتمعية بالسعودية والجمعية السويدية للتميز في مملكة السويد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
وقعت كل من جمعية المسؤولية المجتمعية في السعودية، والجمعية السويدية للتميز في مملكة السويد، ومجموعة نايا للتميز بأبوظبي. اتفاقية للتعاون المهني في مجال تطبيقات الاستدامة والتميز والمسؤولية المجتمعية، وذلك مساء الأحد 17 يوليو 2022 عبر المنصة الافتراضية (مايكروسوفت تميز).
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الجمعية لتوفير الأدوات المناسبة لنقل المعرفة ولتمكين الفئات المستهدفة من خدمات الجمعية وخاصة القطاعين العام والخاص ومنظمات القطاع الثالث غير الربحي بالمملكة العربية السعودية من تطبيقات الاستدامة والتميز المؤسسي والمسؤولية المجتمعية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وقع المذكرة من جانب الجمعية الأستاذ عبد الله بن سليمان المهنا الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية بالمملكة العربية السعودية، والأستاذ ماهر الخطيب الرئيس التنفيذي للجمعية السويدية للتميز والأستاذ عماد سعد مدير عام مجموعة نايا للتميز وحضر التوقيع كل من الأستاذ بشار سعسع وعدد من أعضاء من الجمعية السويدية للتميز والشركاء.
وعقب التوقيع قال عبد الله المهنا الرئيس التنفيذي للجمعية إن هذه الاتفاقية ستوفر حلولاً مبتكرة وخبرات نوعية وتقديم استشارات متقدمة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة والتميز المؤسسي، بالإضافة إلى دعم الجمعية بالمتخصصين الدوليين في الملتقيات والمؤتمرات. و تسهم في تطوير البنية التحتية عبر توطين المعرفة المتخصصة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والتميز المؤسسي للفئات المستهدفة في المجتمع السعودي،
من جهته أشار الأستاذ ماهر الخطيب الرئيس التنفيذي للجمعية السويدية للتميز إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم دورات معتمدة (حضورياً وافتراضياً) باللغتين العربية والإنجليزية للفئات المستهدفة بالمملكة الذين يسعون للحصول على المعرفة في مواضيع متقدمة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة والتميز المؤسسي، وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة..
وأكد الأستاذ عماد سعد مدير عام مجموعة نايا للتميز في أبو ظبي ، أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح لتعزيز مفهوم الشراكة بالمسؤولية بين المنظمات الاحترافية عبر تقديم منتجات وبرامج متقدمة في تطبيقات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والتميز المؤسسي، وأضاف أن الاتفاقية تهدف لتفعيل سبل تقديم المشورة والتدريب المناسبين فيما يتعلق بالتميز المؤسسي والمسؤولية المجتمعية وتحقيق الريادة للمؤسسات والقدرة على استشراف المستقبل وتطبيق أفضل أساليب الابتكار والذكاء الاصطناعي بما يخدم مجتمعاتنا ومؤسساتنا ويجعلها في مستوى الريادة المحلية والعالمية
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