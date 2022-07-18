اخبار الخليج – وزيرة السياحة: مباحثات مع وزارات وهيئات سياحة خليجية لإطلاق برامج سياحية مشتركة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬بصدد‭ ‬استكمال‭ ‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬وزارات‭ ‬وهيئات‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بهدف‭ ‬إطلاق‭ ‬برامج‭ ‬سياحية‭ ‬مشتركة‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬محطة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الخليجية‭ ‬للسياح‭ ‬الأجانب،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬والزوار‭ ‬للبحرين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬التشاوري‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬عقدته‭ ‬سعادتها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬ومديري‭ ‬منشآت‭ ‬سياحية‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬فنادق‭ ‬وشركات‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬سياحية‭ ‬وترفيهية‭ ‬ومكاتب‭ ‬سياحة‭ ‬وسفر‭ ‬وغيرها،‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬اجتماعات‭ ‬دشنتها‭ ‬الوزيرة‭ ‬الصيرفي‭ ‬مؤخرا‭ ‬وترمي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الدور‭ ‬القيادي‭ ‬لمنشآت‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬السياحة‭ ‬بالبحرين‭.‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬التشاوري‭: ‬‮«‬نواصل‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬مخرجات‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬رحلة‭ ‬السياح‭ ‬لدى‭ ‬قدومهم‭ ‬لمنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬أو‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعات‭ ‬سياحية،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المقاصد‭ ‬السياحية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جزءا‭ ‬أساسيا‭ ‬من‭ ‬مخطط‭ ‬أي‭ ‬سائح‭ ‬زائر‭ ‬للمنطقة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬نعوِّل‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهودنا‭ ‬هذه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬سياحية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وبجودة‭ ‬عالية‭ ‬وأسعار‭ ‬تنافسية‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الصيرفي‭ ‬أهمية‭ ‬تكامل‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬منشآت‭ ‬السياحي‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬حصتها‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬السياحي‭ ‬الخليجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬الخليجيين‭ ‬للبحرين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬السياحي‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أسواق‭ ‬خليجية،‭ ‬دون‭ ‬إغفال‭ ‬أسواق‭ ‬باقي‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬المصدرة‭ ‬للسياح‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

واستمعت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الصيرفي‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬المرئيات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية‭ ‬الخاصة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تطوير‭ ‬عمل‭ ‬المرشدين‭ ‬السياحيين،‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬تسهيل‭ ‬إصدار‭ ‬الفيز‭ ‬للزوار‭ ‬والسياح،‭ ‬وفتح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬وجهات‭ ‬السفر‭ ‬أمام‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬وتنويع‭ ‬البرامج‭ ‬السياحية،‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬السياحة،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬السياحة‭ ‬المتخصصة‭ ‬مثل‭ ‬السياحة‭ ‬الثقافية‭ ‬وسياحة‭ ‬الرياضات‭ ‬البحرية،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬كمعلم‭ ‬جذب‭ ‬سياحي‭.‬

وأكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬أهمية‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تكوين‭ ‬فهم‭ ‬أعمق‭ ‬لمتطلبات‭ ‬واحتياجات‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬الخاص،‭ ‬وتلبيتها‭ ‬بأفضل‭ ‬فاعلية‭ ‬ممكنة،‭ ‬لافتين‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬التشاورية‭ ‬في‭ ‬الاطلاع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬ومشروعات‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وكيفية‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬