اخبار الخليج – الديوان الملكي ينعى سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة

محمد بن مسعود - الدمام - جاءنا‭ ‬من‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬ بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم ‮«‬يا‭ ‬أيتها‭ ‬النفس‭ ‬المطمئنة‭ ‬ارجعي‭ ‬إلى‭ ‬ربك‭ ‬راضية‭ ‬مرضية‭ ‬فادخلي‭ ‬في‭ ‬عبادي‭ ‬وادخلي‭ ‬جنتي‮»‬ صدق‭ ‬الله‭ ‬العظيم ‭ ‬بقلوب‭ ‬مؤمنة‭ ‬بقضاء‭ ‬الله‭ ‬وقدره،‭ ‬ينعى‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬مثايل‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التي‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬ربها‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭.‬ ‭ ‬وسيوارى‭ ‬جثمانها‭ ‬الثرى‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الثلاثاء‭.‬ ‭ ‬ونظراً‭ ‬للظروف‭ ‬الراهنة،‭ ‬تقبل‭ ‬التعازي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والهاتف‭ ‬وإرسال‭ ‬البرقيات‭.‬ ‭ ‬تغمد‭ ‬الله‭ ‬الفقيدة‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه‭ ‬وأسكنها‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭.‬ إنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون

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