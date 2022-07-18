اخبار الخليج – سمو الشيخ ناصر بن حمد ينعى سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى آل خليفة

محمد بن مسعود - الدمام - نعى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد آل خليفة،‭ ‬وفاة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬مثايل‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬كريمة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭.‬ وقدّم‭ ‬سموه‭ ‬أحر‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬إلى‭ ‬أسرة‭ ‬الفقيدة،‭ ‬وقال‭: ‬نتقدم‭ ‬إلى‭ ‬العم‭ ‬العزيز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بخالص‭ ‬العزاء‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬المغفور‭ ‬لها‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬ابنته‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬مثايل‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

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