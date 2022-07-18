واقعة مروعة بمصر.. عمره 13 عاما اغتصب طفلة بمركز ترفيهي

محمد بن مسعود - الدمام - هزت‭ ‬جريمة‭ ‬اغتصاب‭ ‬طفلة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أسيوط‭ ‬بصعيد‭ ‬مصر،‭ ‬الشارع‭ ‬المصري،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬تواجد‭ ‬أسرة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ترفيهي‭ ‬بصحبة‭ ‬ابنتهم‭.‬

وفي‭ ‬التفاصيل،‭ ‬تقدمت‭ ‬أسرة‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬أسيوط،‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬ببلاغ‭ ‬للشرطة‭ ‬حول‭ ‬تعرض‭ ‬طفلتهم‭ ‬يبلغ‭ ‬عمرها‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬للاغتصاب،‭ ‬وهتك‭ ‬عرضها‭ ‬خلال‭ ‬دخولها‭ ‬الحمام،‭ ‬داخل‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬إكس‭ ‬بلاي‭ ‬الترفيهي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬قالت‭ ‬الأم‭ ‬إن‭ ‬صغيرتها‭ ‬دخلت‭ ‬دورة‭ ‬المياه‭ ‬الرجالي‭ ‬بالخطأ‭ ‬وكانت‭ ‬تنتظرها‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وعند‭ ‬خروج‭ ‬الطفلة‭ ‬كانت‭ ‬تتألم‭ ‬وعليها‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬الدماء‭ ‬وأخبرت‭ ‬والدتها‭ ‬بأن‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬قام‭ ‬بضربها‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬وتم‭ ‬مشاهدة‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة،‭ ‬وفحصها‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬أحد‭ ‬شهود‭ ‬العيان‭ ‬أن‭ ‬الطفلة‭ ‬ذهبت‭ ‬بمفردها‭ ‬إلى‭ ‬الحمام‭ ‬بدون‭ ‬والدتها،‭ ‬خلال‭ ‬تعرضها‭ ‬للتعدي‭ ‬من‭ ‬العامل‭.‬

إحالته‭ ‬إلى‭ ‬نيابة‭ ‬الأحداث‭.. ‬وإغلاق‭ ‬المركز

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬العامل‭ ‬المتهم‭ ‬يدعى‭ ‬‮«‬س‭.‬س‮»‬‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬13‭ ‬عاماً،‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ضباط‭ ‬مباحث‭ ‬قسم‭ ‬ثان،‭ ‬وتم‭ ‬التحفظ‭ ‬عليه‭ ‬بقسم‭ ‬ثان‭ ‬أسيوط،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مصرية‭.‬

كما‭ ‬قررت‭ ‬نيابة‭ ‬قسم‭ ‬ثان‭ ‬أسيوط‭ ‬إحالة‭ ‬قضية‭ ‬اغتصاب‭ ‬الطفلة‭ ‬إلى‭ ‬نيابة‭ ‬الأحداث،‭ ‬وذلك‭ ‬لسن‭ ‬المتهم‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬وكذلك‭ ‬الطفلة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬فقط‭.‬

كذلك،‭ ‬أصدر‭ ‬حي‭ ‬شرق‭ ‬أسيوط‭ ‬قراراً‭ ‬بغلق‭ ‬وتشميع‭ ‬لمركز‭ ‬ترفيهي‭ ‬شهير»إكس‭ ‬بلاي‮»‬‭ ‬بأسيوط‭ ‬لعدم‭ ‬اكتمال‭ ‬تراخيصه‭ ‬وعلى‭ ‬خلفية‭ ‬اغتصاب‭ ‬طفلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬العاملين‭ ‬‮«‬مسؤول‭ ‬البلاي‭ ‬ستيشن‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬دخولها‭ ‬الحمام‭ ‬الرجالي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭.‬