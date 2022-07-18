الصحة العالمية: فيروس ماربورغ قادر على قتل المصاب خلال 3 أيام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ من انتشار فيروس ماربورغ عالميا، بعد تفشيه في غانا.
وبحسب العربية، أكدت المنظمة أن فرص النجاة من فيروس ماربورغ ترتفع إذا اتبع الناس وسائل الوقاية المنصوص عليها، مشيرة إلى أن أخطر أعراض فيروس ماربورغ هي الوصول إلى الحمى النزفية.
وشددت منظمة الصحة العالمية، على أن فيروس ماربورغ قادر على قتل المصاب خلال 3 أيام.
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