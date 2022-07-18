5 نجوم عرب على أعتاب دوري المحترفين

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يشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تواجد مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين من جميع أنحاء العالم.

ويشكل النجوم العرب قوة خاصة لدى أندية دوري المحترفين وبرز اكثر من نجم خلال المواسم الأخيرة على غرار عبدالرزاق حمد الله وأحمد حجازي ومراد باتنا وسفيان بن دبكة ونعيم سليتي وآخرون.



ومن المقرر أن يشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم المقبل تواجد نجوم عرب جدد بصفوف أنديته.

“سبورت 24” يستعرض خلال التقرير التالي أبرز 5 نجوم عرب اقتربوا من المشاركة بالموسم المقبل من دوري المحترفين.

طارق حامد

المصادر أفادت بأن نادي الاتحاد، توصل مجلس إدارته لاتفاق مع اللاعب الدولي بصفوف نادي الزمالك المصري، طارق حامد حول بنود العقد بالكامل.

وذكر المصادر أن الاتحاد اتفق مع طارق حامد على عقد لمدة موسمين قادمين بجانب إنهاء كافة الاتفاقات المادية مع اللاعب في صفقة انتقال حر.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الشرط الوحيد لإتمام الصفقة هو توصل اللاعب لاتفاق مع نادي الزمالك لإنهاء تعاقده قبل انطلاق فترة إعداد اتحاد جدة، والتي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري في النمسا.

أنس الزنيتي

أفادت مصادر بإتمام نادي أبها الاتفاق مع الحارس المغربي، أنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء البيضاوي.

وتوصل أبها بحسب المصادر إلى اتفاق نهائي مع أنس الزنيتي الذي انتهى تعاقده مع الرجاء بنهاية الموسم المنصرم.

وجاء اتفاق أبها مع الزنيتي بعد أيام من إعلان التعاقد مع المدرب البلجيكي سفين فاندينبروك مدرب الجيش الملكي المغربي السابق.

محمد أبو جبل

سيجتمع مجلس إدارة نادي النصر، مع حارس منتخب مصر والزمالك محمد أبو جبل؛ لتوقيع المخالصة المالية بعد التوقيع معه.

الحارس المصري وقع لمدة ثلاثة أعوام دون أن يعلن النادي عن هذه الخطوة رسميًا وتسلّم اللاعب مقدم العقد بقيمة سبعة ملايين ريال بحسب المصادر.

أبو جبل قد لا يلعب في النصر الموسم المقبل بعد التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا لكنه قد يتم إعارته إلى أحد أندية دوري المحترفين وتحديدًا نادي الطائي.

يحيى جبران

كشفت العديد من التقارير المغربية عن اقتراب لاعب المنتخب المغربي ونادي الوداد، يحيى جبران من الانضمام لأحد أندية دوري المحترفين بالموسم المقبل.

ويدرس جبران بحسب التقارير العروض المقدمة من بعض أندية دوري المحترفين قبل الاستقرار على ناديه الجديد.

وانتهى عقد جبران مع نادي الوداد بنهاية الموسم المنصرم الذي قاد فيه الفريق لتحقيق لقبي دوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي.

إسلام سليماني

ارتبط اسم النجم الجزائري إسلام سليماني كثيرا بالانضمام لدوري المحترفين بداية من الموسم المقبل.

بعض التقارير أكدت أن نادي الهلال قد تقدّم بعرض رسمي لضم المحترف الجزائري بصفوف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، إسلام سليماني.

وأشارت تقارير آخرى إلى أن النصر يدرس التعاقد مع اللاعب الجزائري خاصة عقب التخلي عن خدمات الأوروجواياني جوناثان رودريجيز.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ 33 عامًا قد انضم لصفوف فريقه البرتغالي في يناير الماضي بعد رحيله عن أولمبيك ليون الفرنسي الذي انتقل إليه في 2019 قادما من ليستر سيتي الإنجليزي.

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Source akhbaar24

