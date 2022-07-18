مصرع 20 شخصاً إثر انقلاب عبَّارة في نهر السند

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المناطق_واس
لقي 20 شخصاً على الأقل مصرعَهم إثر انقلاب عبارة اليوم في نهر السند جنوب باكستان.
وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية أنَّ العبارةَ انقلبت في عرض النهر وكانت تقلُّ أكثرَ من 60 راكباً، مبيّنا أنّ فرق الإغاثة هرعتْ إلى موقع الحادث.
ونجحَت فرق الإغاثة في إنقاذ العديد من المنكوبين، بالإضافة إلى انتشال 20 جثةً للضحايا، مشيراً إلى أنَّ معظمَ الضحايا من النساء.
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Source almnatiq
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