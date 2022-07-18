شركة “SAMI” توقع عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية مع مجموعة سنغافورية رائدة بالتكنولوجيا والدفاع

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وقعت شركة “SAMI” عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية مع مجموعة ” ST Engineering” السنغافورية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والدفاع والهندسة؛ وذلك على هامش معرض “فارنبرة” الدولي للطيران المقام حالياً في المملكة المتحدة.

وتوفر الاتفاقيات التي تم توقيعها، اليوم (الاثنين)، الدعمَ لشركة ” SAMI ” فيما يتعلق بإنتاج أنظمة دفاعية متطورة، وتنفيذ استراتيجياتها للتطوير والنمو في العديد من المعدات والقدرات الدفاعية، وكذلك توفير الدعم الفني وخدمات التدريب، حيث من المتوقَّع أن تشهد المرحلة المقبلة تعاوناً وثيقاً بين كل من شركة “SAMI ” والمجموعة السنغافورية لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.

وجاءَ اختيار مصنع المعدات الأصلية “ST Engineering ” من قبل شركة “SAMI” كشريك لها، استناداً إلى خبرة الشركة السنغافورية وتاريخها في إنتاج المعدات المتعلقة بالدفاع وتوريدها، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى الاستفادة من قوة العلامة التجارية للمجموعة ومكانتها العالمية.

وأعَرَبَ الرئيس التنفيذي لشركة “SAMI” المهندس وليد أبوخالد، عن فخره بالإعلان عن هذه المشاريع الجديدة مع مجموعة “ST Engineering” الرائدة عالمياً في قطاع الدفاع، مؤكداً أنَّ هذه المبادراتِ الجديدةَ تمثلُ فرصةً مواتيةً للاستفادة من قدرات سلسلة التوريد وتعزيز مكانة الشركة المحلية.

ومن جهته، عبر رئيس شركة “ST Engineering” فنسنت تشونغ، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع شركة “SAMI” والتعاون معها لتقديم حلول دفاعية فعالة وعالية الأداء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع جهود الشركة الدفاعية على المستوى الدولي الرامية إلى بناء شراكات محلية قوية.

يذكر أن التعاون بين شركة “SAMI” ومجموعة “ST Engineering” بدأَ لأول مرة في عام 2019، حينما عملَ الجانبان على بدء تنفيذ وتطوير الشراكة، التي تواصل التركيز على الممارسات المستدامة وابتكار حلولٍ تقدم قيمة مضافة للقدرات الدفاعية في المملكة.





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Source akhbaar24

