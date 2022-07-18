“الطيران المدني” تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر يونيو الماضي

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني معدل مؤشرات الشكاوى للناقلات الجوية ومقدمي خدمة المطارات لشهر يونيو الماضي مع مقارنتها بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكشفت، اليوم (الاثنين)، أن عدد الشكاوى من الناقلات ارتفعت إلى 1.279 ألف شكوى مقابل 295 من الشهر نفسه للعام الماضي، بينما انخفضت شكاوى مقدمي خدمة المطارات من 93 إلى 65.

وأضافت أن الشكاوى ضد الخطوط السعودية ارتفعت من 7 إلى 33 لكل 100 ألف مسافر، بينما شكاوى أديل زادت من 18 على 42، وطيران ناس من 15 إلى 62.

وبينت أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي تصدر الشكاوى من المطارات الدولية التي يسافر عبرها أكثر من 6 ملايين مسافر سنوياً، بعدد 23 بمعدل شكوى واحدة لكل 100 ألف مسافر مقابل أربعة للعدد نفسه العام الماضي.

وأضافت أن عدد الشكاوى من مطار الملك خالد الدولي بلغت 19 خلال هذا يونيو بمعدل شكوى واحدة لكل 100 ألف مسافر، بينما معدل الشهر نفسه من العام الماضي بلغت اثنتين.

وأشارت إلى الشكاوى من مطار الأمير محمد الدولي وصلت 6 بمعدل شكوى واحدة لكل 100 ألف مسافر، بينما كانت 3 شكاوى في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما جاء عدد شكاوى مطار الملك فهد الدولي 10 بمعدل واحدة مقابل 100 مسافر وهي نفس نسبة العام الماضي.

أما شكاوى المطارات الدولية الأخرى التي يسافر عبرها أقل من 6 ملايين مسافر سنوياً، فقد جاءت عدد شكاوى مطار أبها الدولي شكويين بمعدل 0.4 مقابل 2 للشهر نفسه من العام الماضي لكل 100 ألف مسافر.

وأشارت إلى شكاوى مطار الأمير سلطان كانت واحدة لكل 100 ألف مسافر مقابل 5 لنفس العدد العام الماضي، بينما شكاوى مطار الطائف الدولي أيضاً واحدة لكل 100 ألف، بعدما كانت 4 لنفس العدد، فيما جاءت شكاوى مطار حائل واحدة لكل 100 ألف بعدما كانت 8 العام الماضي للعدد نفسه.

وفي المطارات الداخلية فقد جاءت بمعدل 6 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وهي نفس نسبة العام الماضي، بينما في مطار شرورة 7 لكل 100 ألف بينما كانت صفراً العام الماضي.

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Source akhbaar24

