الأخضر الشاب يرفع استعداده لمواجهة موريتانيا في افتتاح بطولة كأس العرب

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واصل المنتخب الوطني تحت 20 عامًا اليوم الاثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب موريتانيا بعد غدٍ الأربعاء ضمن افتتاح بطولة كأس العرب التي تحتضنها مدينة أبها حتى السادس من شهر أغسطس المقبل.
وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.
ومن جانبٍ آخر، عُقدت مساء اليوم في مقر سكن بعثة المنتخب محاضرة حول آخر التحديثات في قانون كرة القدم، قدمها المحاضر المعتمد لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علي الأحمري.
يذكر أن المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، يأتي على رأس المجموعة “الأولى” وإلى جانبه منتخبي العراق وموريتانيا.
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Source akhbaar24
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