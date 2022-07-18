الفتح يعلن امتلاكه أحدث نوع من الدراجات الهوائية في العالم (فيديو)

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دشنت إدارة نادي الفتح، الدراجات الجديدة للفريق الأول وذلك بحضور رئيس النادي، سعد العفالق والرئيس التنفيذي أحمد العيسى وعضو مجلس الإدارة خالد المخايطة ولاعبي فريق الدراجات.

وشهد التدشين توقيع إتفاقية مع MODERN لتكون أحد الرعاة لفريق الدراجات بالنادي، وتمثل الدراجة التي تم تدشينها وهي من ماركة DI2 لشركة شيمانو اليابانية أحدث طراز للدراجات الهوائية حيث استخدمت في تصنيعها أحدث ما توصلت إليه التقنية في صناعة الدراجات الهوائية على مستوى العالم ويعتبر نادي الفتح أول نادي سعودي يمتلك هذا الطراز الحديث.

ويأتي هيكل الدراجة من آلياف الكاربون بمستوى عالي، مع جنوط من آلياف الكاربون مقاس50، ويعمل مغير السرعات بالكهرباء، ويبدو التصميم العام للدراجة بشكل إنسيابي، وتزن 7.8 كجم.

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Source akhbaar24

