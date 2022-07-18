23798 مخالفا للأنظمة و33 متورطا في أسبوعين

أسفرت الحملات الميدانية الأمنية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوعين، عن ضبط 23798 مخالفًا للأنظمة.

وجرى ضبط 10401 مخالفا في الفترة من 8/12/1443، حتى 14/ 12/1443، منهم 6786 مخالفًا لنظام الإقامة، و2444 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1171 مخالفًا لنظام العمل.

وثائق وحجوزات

وبلغ إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية 203 شخصًا، معظمهم 31% يمنيون، و57% إثيوبيون، و12% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 48 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 8 متورطا، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، 64093 وافدًا مخالفًا، من بينهم 60483 رجلًا و3610 نساء. أما الأنظمة المنفذة في حق المخالفين فتتضمن إحالة 51721 مخالفًا للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3606 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم) وترحيل 10561 مخالفًا.

نقل وإيواء

وأسفرت الحملات الميدانية الأمنية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 1/12/1443، حتى 7/ 12/1443 عن ضبط 13397 مخالفًا، منهم 8338 مخالفًا لنظام الإقامة، و3044 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1965 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية 258 شخصًا، معظمهم 43% يمنيون، و43% إثيوبيون، و14% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 87 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كذلك بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 25 متورطًا، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، 67971 وافدًا مخالفًا، من بينهم 64299 رجلًا و3672 امرأة. أما الأنظمة المنفذة في حق المخالفين فتتضمن إحالة (53090 مخالفًا للحصول على وثائق سفر)، وإحالة (5542 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم)، وترحيل 8910 مخالفين.

وكانت الحملات الأمنية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق كافة للفترة ذاتها تقريبًا من الشهر الماضي (من 3/11/1443، حتى 9/11/1443 ) أسفرت عن ضبط 15209 مخالفين، و11 متورطًا. وتم ضبط 15910 مخالفين، من 10/11/1443 حتى 16/11/1443 و11 متورطًا، أي 31119 مخالفًا خلال أسبوعين تقريبًا.