541 رحلة تقل الحجاج إلى 15 وجهة دولية

تستعد الخطوط السعودية ، في إطار خطتها التشغيلية لموسم الحج الجاري، تنفيذ رحلات الحج في مرحلة المغادرة، وذلك عبر تخصيص 541 رحلة حج دولية، تتجه إلى 15 وجهة دولية، فيما خصص أسطول من 14 طائرة، تغادر المملكة في رحلات منتظمة ومجدولة من مطاري الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

تعاقدات رسمية

وبين مدير عام التواصل والشؤون الإعلامية بمجموعة الخطوط السعودية المهندس عبد الله بن محمد الشهراني، لـ «دوت الخليج»، أن الخطوط تولي قطاع الحج والعمرة، اهتمامًا كبيرًا، لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، حيث يعمل قطاع مستقل بذلك يُعنى بتوفير جميع المتطلبات اللازمة، ومن ذلك اختيار الأسواق التي تشهد كثافة في الطلب على السفر وإجراء التعاقدات الرسمية مع المنظمات والهيئات الرسمية في الدول المعنية بتنظيم أداء شعيرة الحج لمواطنيها، إلى جانب التنسيق مع جميع الجهات المعنية بتشغيل رحلات العمرة والحج، وجدولة هذه الرحلات والتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لضمان انسيابية الحركة وراحة الضيوف.

دول معنية

ولفت الشهراني إلى أن العمليات التشغيلية «الرحلات المنتظمة» للخطوط السعودية تسهم في نقل الحجاج، إذ يبلغ أسطولها 144طائرة تتجه إلى 100 وجهة في أربع قارات حول العالم وبمعدل رحلات يومية تزيد عن 500 رحلة.

يذكر أن الخطوط السعودية كانت وفي إطار خطتها التشغيلية لموسم الحج الجاري، خصصت أسطولاً خاصًا بالحج يبلغ 14 طائرة لخدمة رحلات الحج التي تبلغ 268 رحلة دولية في 15 محطة و32 رحلة داخلية في 6 محطات، وسيتم من خلالها توفير أكثر من 107 آلاف مقعد على القطاع الدولي و12.8 ألف مقعد على القطاع الداخلي، حيث يُعنى قطاع مستقل ومتخصص في خدمات الحج والعمرة، باختيار الأسواق التي تشهد كثافة في الطلب على السفر وإجراء التعاقدات الرسمية مع البعثات والهيئات الرسمية في الدول المعنية بتنظيم أداء شعيرة الحج لمواطنيها، هذا وبالإضافة إلى الرحلات المجدولة والإضافية التي تصل إلى حوالي 100 وجهة داخلية ودولية.

ومن الخدمات الاولى من نوعها في مطارات المملكة، والتي استحدثت مؤخرًا، خدمة «ناقل الركاب الآلي APM» والتي تقدم حاليًا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتهدف إلى تسهيل حركة المسافرين من الحجاج والمعتمرين المغادرين والقادمين، ويمتاز الناقل الآلي، باستيعابه لـ 4 آلاف مسافر في الساعة الواحدة، وبمتوسط وقت انتظار 170 ثانية، ويحتوى على 10 عربات.