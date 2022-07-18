5 آلاف مستفيد يوميا من عربات الجولف

ويسهم 40 كادرًا في تقديم خدمة التنقّل بواسطة عربات «القولف» التي تتسع لـ 6 أشخاص في الساحات الخارجية للمسجد النبوي، بمتوسط يبلغ 800 عملية نقل يوميًا خلال الفترة الحالية، فيما يبلغ عدد المستفيدين من الخدمة 5 آلاف شخص يوميًا لاسيما قبل وبعد الصلوات، بإجمالي أكثر من 32 ألف مستفيد خلال موسم ما بعد الحج، إلى جانب 400 كرسي متحرك تم توفيرها للعناية بقاصدي المسجد النبوي، وتسهيل وصولهم إلى أبواب المسجد بلا مشقّة.
ويتولى كادر متخصص تجهيز العربات والكراسي المتحركة وصيانتها بشكل يومي، وتزويد الفرق التطوعية والقسم النسائي بالكراسي المتحركة في موقعين عند مخرج 309 و 344 في الساحات الغربية الجديدة للمسجد النبوي.
يذكر أن أكثر من 138 ألف شخص استفادوا من خدمات التنقّل بالعربات خلال موسم ما قبل الحج في أرجاء المسجد النبوي، ضمن منظومة الخدمات الميدانية للعناية بالزائرين والمصلين.
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