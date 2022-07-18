ضيوف الرحمن ينعشون أسواق طيبة

يحرص الكثير من ضيوف الرحمن أثناء وجودهم في المدينة المنورة في موسم ما بعد الحج -بعد زيارتهم للمسجد النبوي والمعالم التاريخية والجوامع الكبرى- على التسوق من أسواق المدينة المنورة لشراء الهدايا لذويهم قبل عودتهم إلى بلدانهم.
ويشهد عدد من الأسواق انتعاشًا في حركة البيع والشراء، حيث تتباين رغبات ضيوف الرحمن في الشراء الذي يشمل الذهب، والملابس الجاهزة، وسُجادة الصلاة والسُبَح، إضافة إلى الأنواع المختلفة من تمور المدينة المنورة.
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