80 مخالفة إضرار بالبيئة في عسير

دفع التعويضات
وتنوعت المخالفات المسجلة بين إشعال نار في غير الأماكن المخصصة، وتبلغ قيمتها ألف ريال في المرة الأولى، وتتضاعف مع التكرار لتصل إلى ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة، وحرق الأشجار والشجيرات، وتبدأ مخالفتها بـ20 ألف ريال في المرة الأولى، لتبلغ 40 ألف ريال في المرة الثالثة، كذلك التخييم في المتنزهات دون تصريح، حيث تُقدر قيمة مخالفتها بـ500 ريال لكل مُخَيَّم في المرة الأولى، وتصل إلى ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة، ورمي النفايات في غير أماكنها المخصصة، وتبلغ قيمتها 500 ريال في المرة الأولى حتى ألفي ريال في المرة الثالثة، ويُلزَم كل مخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر الناتج عن مخالفته ودفع التعويضات اللازمة.
غطاء نباتي
وأطلق المركز في مارس الماضي أكثر من 100 دورية لحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات في منطقة عسير، غُطِّيَ من خلالها خمسة مواقع في المنطقة، إضافة إلى استخدام خمس طائرات من دون طيار (درونز)؛ وذلك لرصد التعديات والمخالفات على الغطاء النباتي وكشفها، وضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.
يُذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
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