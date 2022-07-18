غيوم وأمطار على جازان وعسير والباحة

شهدت مناطق جازان وعسير والباحة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تخللتها سحب رعدية ممطرة، امتدت إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين استمرت فرص تكون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية «صحراء الربع الخالي»، واستمر تأثير العوالق الترابية والغبار، على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.

واستمر تأثير الرياح النشطة والسحب الرعدية على منطقة نجران، بمحافظات ثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط، ومتوسط الموج على الجزءين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية، تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة 16-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.