فوضى في استلام شهادات الثانوية وانتقادات لتعليم الرياض

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقاطع فيديو وصور توضح تكدس أولياء الأمور والطلاب والطالبات أمام إدارات ومكاتب التعليم في العاصمة الرياض، الأمر الذي تسبب في انتقاد واسع للوزارة بسبب هذه الفوضى، حيث أرجع البعض السبب في هذه الفوضى إلى قرار جعل الاختبارات في آخر أسبوع دراسي في حين اشتكى عدد من الطلاب والطالبات بخصوص تأخر تسليم شهادات تخرجهم من الثانوية وأن الجامعات بدأت في استقبال طلاب الالتحاق بها دون أن يكون معهم الوثائق المطلوب تقديمها للجامعات وفي مقدمها شهادة الثانوية.

ونشرت "دوت الخليج" اليوم صورا لتكدس أمام مركز التربية والتعليم بالبديعة غرب الرياض بعد تلقي أولياء أمور الطالبات رسائل لاستلام شهادات خريجي الثانوية العامة للبنات من المركز مما تسبب بحالات إغماء ومباشرة فرق الهلال الأحمر.

كما تحدث آخرون عن زحام شديد وتدافع في مركز الخالدية جنوب الرياض، فضلا ازدحام كبير في مراكز التوجيه بالرياض.

من جانبها، ردت إدارة التعليم في الرياض ببيان ذكرت فيه أنه يمكن طباعة شهادة الثانوية إلكترونيا عبر طريق حساب ولي الأمر في نظام نور، والحصول على نسخة من الشهادة عبر موقع نتائجي دون الحاجة لمراجعة مكاتب التعليم.

وأضافت: "تسهيلا على أولياء الأمور وتيسيرا لخدمتهم لاسيما معوجود الأنظمة التقنية المتميزة دون الحاجة للتنقل تعلن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن إمكانية طباعة شهادة الثانوية وكشف الدرجات إلكترونيا عن طريق حساب ولي أمر الطالب من نظام نور ولا يستدعي الأمر مراجعة مكاتب التعليم أو المدارس كونها خدمة متوفرة ومتاحة الجميع في أي وقت. كما يمكن الحصول على نسخة ورقية من الشهادة عبر موقع " نتائجي".

وتابع البيان: "علما بأنه من المعتاد ظهور بيانات الطالب تلقائيا عند التقديم على الجامعات أو الكليات التقنية أو غيرها حيث تسحب من قبل الجامعات والكليات بشكل آلي ، أو يتم إرفاق ما هو موجود ومطبوع على نظام نور" .