هيئة الصحفيين بنجران تنظم صالونا إعلاميا بعنوان الإعلام والاقتصاد

ويتضمن البرنامج في يومه الأول، الذي يعقد غدًا الثلاثاء، حفل استقبال للضيوف والمشاركين في الصالون بمقر إمارة نجران برعاية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ويشتمل هذا الحفل على الفقرات التالية:
- كلمة رئيس هيئة الصحفيين السعوديين.
- سياحة مع رحلة التنمية يقدمها محمد التونسي.
- فيلم قصير يتناول تفاصيل قصة نجاح الهيئة مع أمير المنطقة.
- إهداء عدد من مجلة «وهج»، يقدمه الإعلامي فلاح الروقي رئيس تحرير المجلة لأمير المنطقة بعنوان «الأمير جلوي أمير الحزم».
- تقديم هدية من هيئة الصحفيين السعوديين للأمير جلوي تحمل عنوان «فارس الصحراء».
- تكريم الضيوف من قبل أمير منطقة نجران.
وقال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بنجران علي اليامي إن رعاية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد لأعمال الفرع بصورة عامة والصالون الإعلامي الخامس على وجه الخصوص شكل نقلة مختلفة للعمل الإعلامي الذي يواكب أهداف رؤية 2030، ويلبي تطلعات ورغبات أبناء نجران وسعيهم نحو إنجاز المهام الكبرى في شتى المجالات.
من جانبه قال الناطق الرسمي للفرع علي زينان إن أعمال فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران ستكون مستمرة في ظل دعم أمير المنطقة جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، واهتمام نائبه الأمير تركي بن هذلول، منوهًا إلى أن الفرع سوف ينفذ المزيد من الدورات خلال الفترة القادمة.
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