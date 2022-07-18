شكرا لقرائتكم خبر عن الصدمات تتوالى.. عقوبة جديدة للأهلي بعد هبوطه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن صدمة جديدة للنادي الأهلي، بتوقيع عقوبة على فريق جدة بسبب انتهاكه لاتفاقية أندية دوري يلو مع الراعي الرسمي.

عقوبة على أهلي جدة بسبب إبراهيم الزبيدي



وأوضح الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن النادي الأهلي وضع شعار دوري المحترفين السعودي، في إعلانه عن صفقة إبراهيم الزبيدي، على الرغم من هبوطه.

وأشار إلى أن شعار دوري يلو "الدرجة الأولى"، غاب تمامًا عند الإعلان عن الصفقة، عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي وهو ما يُعد انتهاك خطير للاتفاقية.



الأهلي يتعاقد مع الزبيدي

وكان النادي الأهلي أعلن مساء اليوم الاثنين عن تعاقده مع الزبيدي، لمدة موسم رياضي واحد، حتى 30 يونيو 2023، لتدعيم مركز الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم.

هبوط أهلي جدة:

وهبط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

وكان يحتاج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يحتاج إلى تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكنه تعادل مع نظيره الشباب دون أهداف.

