شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر يؤكد رغبته في الرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ضاري العنزي يرغب في الرحيل عن النصر



وبحسب الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، فإن ضاري العنزي ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي النصر السعودي، لديه رغبة في خوض تجربة جديدة بي الميركاتو الصيفي.



وقال العنزي: "أي لاعب يتمنى التواجد مع نادي كبير، مثل النصر، ولكني أريد الانتقال إلى فريقٍ آخر، حتى استطيع المشاركة في المباريات".

نادي ضمك يفاوض العنزي

ودخل نادي ضمك السعودي في مفاوضات جادة مع العنزي صاحب الـ22 عامًا، من أجل الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من هو ضاري العنزي



هو لاعب كرة قدم سعودي، يلعب في مركز الظهير في براعم نادي الباطن، ثم انتقل إلى ناشئي نادي النصر في عام 2015.

وتدرج العنزي في الفئات السنية وانضم لبرنامج الابتعاث السعودي لكرة القدم 2020 مع مجموعة من اللاعبين للابتعاث الخارجي لاكتساب الخبرات والمشاركة أمام فرق من مختلف الدرجات في إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية

وخاض تجربة إعارة إلى نادي الجبلين في صيف 2021.