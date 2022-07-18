شكرا لقرائتكم خبر عن العين الإماراتي يحتفظ بخدمات مدافعه 3 مواسم إضافية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة نادي العين الإماراتي، في الاحتفاظ بخدمات مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة 3 مواسم إضافية.

العين الإماراتي يجدد عقد ايريك مانديز

حيث أعلن نادي العين الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تجديد عقد المدافع البرازيلي ايريك مانديز، لاعب فريقه الأول لكرة القدم بالنادي، اليوم الإثنين.

وأشار نادي العين الإماراتي، في الإعلان إلى أنه أتم تجديد عقد المدافع البرازيلي، لمدة 3 مواسم إضافية، حتى عام 2025.

وقال ‏إيريك في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي، بعد تجديد عقده: “انضمامي للعين أفضل قرار اتخذته في مشواري الرياضي، الجميع في الفريق متحمسون لبداية قوية في الموسم الكروي الجديد”.

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، كان قد توج بلقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين، الموسم الماضي.

ماذا قدم ايريك مانديز مع العين الإماراتي؟

وكان انتقل ايريك إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، في انتقالات الصيف قبل الماضي 2020، قادمًا من نادي انترناسيونال.

وخاض ايريك رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، 55 مباراة، سجل هدف، وصنع 10 آخرين.