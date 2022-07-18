الآن.. استلم نسخة ورقية من شهادة الصف الثالث الثانوي عبر هذا الرابط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن طريقة للحصول على نسخة ورقية من شهادة الصفة الثالث الثانوي، خصوصا ممن لم يستلمها.

ويمكن طلب استلام نسخة ورقية منها، من خلال الضغط هنا.

جدير بالذكر أن التقديم على الشهادات الدراسية الزراعية والتجارية والفنية والمهنية وشهادات المعاهد العلمية من الجهات مصدرة الشهادة وتختص البوابة الحالية بشهادات التعليم العام فقط.