محمد بن مسعود - الدمام - “بها أغراض قيمتها أكثر من 11 ألف دولار”.. شاهد: لص يسرق حقيبة امرأة بطريقة ماكرة في لندن

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام لص بسرقة حقيبة امرأة، بمقهى في لندن. وأظهر مقطع الفيديو، دخول اللص إلى المقهى، وهو يرتدي نظارة سوداء و”كاب” فوق الرأس، وغافل المرأة وقام بسرقة حقيبتها. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : واستغل اللص انشغال المرأة وقام بسرقة الحقيبة ثم غادر المقهى بشكل سريع، علمًا بأن الحقيبة تحتوي أغراض تفوق قيمتها المالية 11 ألف دولار.

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