توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري في أمريكا لأعلى مستوى منذ مارس 2020

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في أغسطس من المنتظر أن يرتفع لأعلى مستوى منذ مارس 2020.

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