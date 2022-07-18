محمد بن مسعود - الدمام - شاهد: فيديو جديد من زاوية أخرى لحظة صفع شاعر لآخر على وجهه أمام الجمهور أثناء محاورة شعرية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد، يوثق لحظة قيام الشاعر شالح العضياني، بصفع آخر أمام الجمهور.
وأظهر مقطع الفيديو اندماج الشاعر شالح العضياني، في إلقاء الأبيات خلال محاورة شعرية جرت بمحافظة الطائف، ولكنه قام بصفع آخر أمام الجمهور.
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وبحسب الفيديو، توجه أحد الأشخاص إلى الشاعر شالح العضياني، ودار بينهما حديث قصير، إلا أنه قام بسحب الميكروفون من أمام العضياني وهو ما أثار غضبه.
ووجه العضياني صفعة قوية للشخص الآخر على وجهه، تسببت في سقوط العقال من فوق رأسه، بينما تدخل الحضور لمنع الطرفين من الاشتباك.
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