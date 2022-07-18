نائب أميرِ مكة يستقبلُ مديرَ شرطةِ المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبلَ صاحبُ السموُّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، مديرَ شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، بحضور القيادات الأمنية بالمنطقة.

وقَدَّمَ نائبُ أميرِ مكة المكرمة شكرَه لرجال الأمن نظيرَ الأعمال التي يقومون بها وجهودهم الدائمة – بعد توفيق الله – في حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.

فيما عَبَّرَ اللواء الجابري باسمه ونيابة عن زملائه عن شكره وتقديره للأمير بدر بن سلطان على متابعته الدائمة لأعمال القطاعات الأمنية بالمنطقة،مؤكدًا حرصَ الجميع على العمل بما يحققُ التطلعات.