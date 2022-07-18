- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبلَ صاحبُ السموُّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، مديرَ شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، بحضور القيادات الأمنية بالمنطقة.
وقَدَّمَ نائبُ أميرِ مكة المكرمة شكرَه لرجال الأمن نظيرَ الأعمال التي يقومون بها وجهودهم الدائمة – بعد توفيق الله – في حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.
فيما عَبَّرَ اللواء الجابري باسمه ونيابة عن زملائه عن شكره وتقديره للأمير بدر بن سلطان على متابعته الدائمة لأعمال القطاعات الأمنية بالمنطقة،مؤكدًا حرصَ الجميع على العمل بما يحققُ التطلعات.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أميرِ مكة يستقبلُ مديرَ شرطةِ المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.