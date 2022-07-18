اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل السفير الأمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبال سعادة السيد جمال بن عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمقر الهيئة، سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين السيد ستيفن سي بوندي.
ورحب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، بسعادة السفير الأمريكي، مشيدًا بالعلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة منذ عشرات السنين.
وأطلع العلوي – خلال الاجتماع – السفير الأمريكي على أبرز المشاريع والمبادرات التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل لتطوير بيئة العمل وضمان توفير الحماية لحفظ حقوق كافة أطراف العمل، والتي يأتي في مقدمتها نظام حماية الأجور ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية.
وأكد العلوي على ضرورة تعزيز آفاق التعاون بين الهيئة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية وتوحيد الجهود المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين كلا البلدين مع ضرورة نقل التجربة البحرينية الرائدة في هذا المجال إلى دول المنطقة والجوار.
من جانبه أشاد السفير الأمريكي بالجهود التي تبذلها المملكة في الارتقاء ببيئة العمل وتعزيز مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود محل نظر وتقدير المجتمع الدولي، مؤكدًا حرص الولايات المتحدة الامريكية على تنمية علاقات التعاون والشراكة مع بين البلدين في مختلف المجالات.
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