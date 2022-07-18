اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل السفير الأمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬استقبال‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬جمال‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بمقر‭ ‬الهيئة،‭ ‬سعادة‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬ستيفن‭ ‬سي‭ ‬بوندي‭.‬

‭ ‬ورحب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بسعادة‭ ‬السفير‭ ‬الأمريكي،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬عشرات‭ ‬السنين‭.‬

‭ ‬وأطلع‭ ‬العلوي‭ – ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ – ‬السفير‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لتطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬لحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬كافة‭ ‬أطراف‭ ‬العمل،‭ ‬والتي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬ونظام‭ ‬التأمين‭ ‬الاختياري‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬العلوي‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬وسفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بين‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬نقل‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬والجوار‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬الأمريكي‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬ببيئة‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكافحة‭ ‬جريمة‭ ‬الإتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وتطوير‭ ‬وسائل‭ ‬مراقبتها‭ ‬وتعقبها،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬محل‭ ‬نظر‭ ‬وتقدير‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الامريكية‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬