“مطار الملك فهد”: 3 سياسات جديدة تتعلق بنقل الأمتعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حدد مطار الملك فهد الدولي، اليوم الإثنين، السياسات الجديدة المتعلقة بنقل وحمل الأمتعة المسجلة. وأوضح مطار الملك فهد، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه السياسات تسمح بحمل أمتعة معينة ومن مواصفاتها: – ذات سطح مستوٍ واحد على الأقل – الصناديق المعبأة بشكل صحيح مع سطح مستوٍ – أمتعة السفر العادية أخبار قد تهمك كذلك أكد مطار الملك فهد أن السياسات تمنع حمل الأمتعة الدائرية غير منتظمة الشكل، والأمتعة غير منتظمة الشكل المربوطة بحبل فضفاض، بالإضافة للأمتعة ذات الأحزمة الطويلة.

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