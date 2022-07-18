شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بوردو الفرنسي على أعتاب اتحاد جدة بعد طلب سانتو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد جدة السعودي، اقترب من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوردو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة النادي فتحت خطوط اتصال مع الهندوراسي ألبرت إليس مارتنيز نجم بوردو الفرنسي، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وتابعت: "البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق، طالب تدعيم خط هجومه بالموسم الجديد، ورشح إليس للانضمام إلى صفوفه".

اتحاد جدة يرغب في استعارة ألبرت

وأضافت: "اتحاد جدة يتفاوض مع اللاعب للتعاقد معه، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعد هبط بوردو لدوري الدرجة الثالثة، بسبب المشاكل المالية التي يواجهها".

وانضم ألبرت إلى صفوف بوردو من صفوف بوفيستا البرتغالي مقابل نحو 7 ملايين دولار، وخاض مع الفريق 20 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، سجل خلالها 9 أهداف وصنع آخر.

وتعمل إدارة الاتحاد على توفير صفقات من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق خاصةً بعد التعاقد مع البرتغالي نونو سانتو لتدريب الفريق، بالموسم الجديد.

وفي نفس السياق، أشارت تقارير صحفية إلى أن سانتوس طالب اتحاد جدة، بإعارة طارق حامد المنضم حديثًا قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر. وأشارت التقارير، إلى أن طلب سانتو جاء من أجل رغبته في متابعة اللاعب عن قرب مع أحد الأندية، قبل حسم مصيره سواء بعودته أو رحيله نهائيًا.

الزمالك يفشل في تجديد عقد طارق حامد

وانتهى عقد طارق حامد مع القلعة البيضاء بشكل رسمي بنهاية الشهر الماضي، ولم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين حول استمراره أو التجديد.

وأشارت التقارير، إلى أن نادي الزمالك يرفض التفريط في خدمات حامد، قبل نهاية الموسم الجاري ما دفعه للتواصل مع إدارة النادي السعودي للوصول إلى حلول ودية.

حامد يطالب اتحاد جدة بتأجيل انضمامه

وتابعت: "اللاعب المصري، يبحث مع اتحاد جدة تأجيل انضمامه، حتى نهاية أغسطس المقبل الذي يشهد انتهاء الموسم الكروي في مصر".

وأضافت: "طلب اللاعب جاء من أجل إنهاء إجراءات الانتقال دون مشكلات مع إدارة نادي الزمالك، خاصةً بعدما هدد النادي المصري بتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب إلى الاتحاد الدولي فيفا حال رحيله قبل انتهاء عقده".

طارق حامد يعرض التنازل عن مستحقاته للرحيل عن الزمالك

واختتمت: "طارق حامد عرض على القلعة البيضاء، التنازل عن جزء من مستحقاته المالية مقابل الرحيل في الوقت الحالي، وإتمام انتقاله للدوري السعودي، خاصةً أنه وقع عقود انتقاله لمدة 3 مواسم مقابل 6 ملايين دولار"