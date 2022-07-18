شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة الموسم.. النصر والاتحاد مهددان بالهبوط مع الأهلي للدرجة الأولى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير إعلامية، مفاجأة من العيار الثقيل حول احتمالية هبوط فريقي النصر والاتحاد إلى دوري الدرجة الأولى، رفقة أهلي جدة بالموسم الجديد.

ومن المقرر أن يشارك أهلي جدة، في دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعد هبوطه عقب احتلال المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اللعب المالي النظيف يهدد بهبوط الاتحاد والنصر لدوري الدرجة الأولى

ووجه سعود الصرامي الإعلامي السعودي، تحذير شديد اللهجة، من هبوط ناديي النصر والاتحاد، إلى دوري يلو، في حال تطبيق نظام اللعب المالي النظيف.

وتابع: "هناك قرار صدر بشكل رسمي، بمراجعة ميزانيات الأندية، على مدار الثلاث سنوات المقبلة، قبل تطبيق نظام اللعب المالي النظيف، بشكل رسمي لضبط المصروفات، بالمقارنة مع الإيرادات".

الديون تهدد كبار الدوري السعودي

وأضاف: "مصروفات النصر والاتحاد، تزيد بشكل كبير للغاية، عن إيرادات الناديين، ما أدى إلى وجود ديون ضخمة عليهما، لذلك إذا تم تطبيق نظام اللعب المالي النظيف الآن، فلن نجد النصر أو الاتحاد، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

وتصل عقوبات مخالفة اللعب المالي النظيف، إلى حد الحرمان من التعاقدات وخصم النقاط، أو الهبوط إلى الدرجات الأدنى، مثلما يحدث في مختلف أنحاء العالم.

الأهلي يفقد نجومه بعد الهبوط للدرجة الأولى

وهبط أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، ما فتح الباب أمام رحيل العديد من اللاعبين، أبرزهم كل من البرازيليين دانكلير بيريرا وكارلوس إدواردو، إلى جانب عبد الله حسون إلى ضمك، ونوح الموسى وحسين المقهوي إلى الفتح، مع اقتراب علي الأسمري، عبد الرحمن غريب، محمد الربيعي، محمد مجرشي، هيثم عسيري والمقدوني إزجان اليوسكي، من الرحيل.

سيبولدي يجدد عقده مع الأهلي لتدريب الفريق

على جانب آخر، أعلن مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي، بشكل رسمي تمديد عقد المدرب الأورجوياني روبرت سيبولدي، واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق.

ونشر حساب النادي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "تجديد تعاقد الأورجوياني روبرت سيبولدي مدربًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد ".

ويأتي تجديد عقد سيبولدي واستمراره في قيادة الفريق، في دوري الدرجة الأولى، بعد تأكيد ماجد النفيعي رئيس النادي، على قدرة المدرب في قيادة الفريق للعودة مرة أخرى لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان.

النصر والاتحاد في آخر المواجهات