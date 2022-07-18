توقعات بارتفاع الإصابات بكورونا في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

توقع أستاذ التخدير والعناية المركزة ناصر توفيق، ارتفاع الإصابات بكورونا بسبب عدم الالتزام بالاحترازات.

وأضاف توفيق، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن زيادات أرقام الإصابات غير مقلقة إلا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ارتفاع الإصابات بكورونا في المملكة:

وأشار إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يظهر في التجمعات العائلية وعدم الالتزام بغسل اليد، منوهاً بأن شخصًا واحدًا مصابًا قد يعدي عائلة.