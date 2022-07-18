تونس.. القضاء يستدعي رئيس “حركة النهضة” بتهم إرهاب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
استدعى القضاء التونسي رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي للاستماع لإفادته يوم غد الثلاثاء، على ذمة قضايا إرهلب.
وذكرت قناة “الزيتونة” التونسية الخاصة أن قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرر “استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية “نماء تونس” وذلك غدا الثلاثاء”.
وأوضحت أن الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، أعلمت الغنوشي بالاستدعاء الموجه إليه.
وأضافت أنه سيتم تنظيم “وقفة تضامنية” مع الغنوشي “تنديدا بالمحاكمات العشوائية في إطار التصفيات السياسية” ونقلت عن رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أن الرئيس “قيس سعيد قد يعتقل راشد الغنوشي وعدد من السياسيين من الصف الأول قبل الاستفتاء لإرضاء أنصاره”. حسب الموقع.
وكانت جمعية “نماء تونس” أصدرت بيانا أمس نفت فيه ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، من اتهامات للجمعية حول مصادر تمويلها وأنشطتها، ووصفتها بأنها “أخبار زائفة واتهامات باطلة”.
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