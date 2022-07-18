الحرائق تجبر السطات الإسبانية على وقف حركة القطارات.. وإعلان وفاة 360 شخصا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الإثنين، تعليق حركة القطارات بين مدريد وإقليم جاليسيا بسبب حرائق مقاطعة زامورا، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وأكدت السلطات أن الحرائق باتت خارج السيطرة، بسبب شدتها، مشيرة إلى أنها تبذل جهودا كبيرة لوقفها في أسرع وقت ممكن.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فقد تخطت درجات الحرارة 40 درجة خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى وقوع عدد من الحرائق في الغابات.

وأقدمت السلطات على إخلاء عدد من المدن في غرب إسبانيا، منعًا لوقوع خسائر بشرية، وكانت أكثر المدن تأثرا مونساغرو حيث اندلعت الحرائق جنوبًا في حديقة “مونفراغوي الوطنية” والمعروف عنها أنها تضم أنواعا نادرة من الطيور.

وبحسب صحيفة “الكونفدنثيال” الإسبانية، فقد ارتفع عدد الضحايا من الحرائق وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 360 شخصا، فيما لم يتم حصر عدد المصابين.

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ولفتت الصحيفة إلى أن إسبانيا تعانى من موجة حر شديدة، تجعل من الصعب السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت منذ الأسبوع الماضي، ولم تتمكن الأجهزة من السيطرة عليها حتى اللحظة.