اخبار دوليه – أردوغان: تركيا ستوقف طلبي انضمام فنلندا والسويد لحلف الأطلسي ما لم تلتزما بالتعهدات

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن تركيا ستوقف طلبي فنلندا والسويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي ما لم تلتزما بالتعهدات التي قطعتاها على نفسيهما الشهر الماضي بخصوص مكافحة الإرهاب، مضيفا أنه يعتقد أن السويد «لا تلتزم بشكل جيد» حاليا.

وتقدمت كل من فنلندا والسويد بطلب للانضمام للحلف الدفاعي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنهما قوبلتا بمعارضة من تركيا التي تتهمهما بدعم جماعات تعتبرها إرهابية.

ووقعت الدول الثلاث اتفاقا في قمة حلف الأطلسي بمدريد الشهر الماضي لرفع حق النقض التركي مقابل تعهدات بخصوص مكافحة الإرهاب وتصدير الأسلحة. وقالت تركيا إنها ستراقب عن كثب تنفيذ الاتفاق لتصدق على طلبي الدولتين بالانضمام إلى عضوية الحلف.