اخبار الخليج – «الخليجية» تفتتح أول كلية اتصال وتقنيات إعلام في البحرين وكلية القانـون

محمد بن مسعود - الدمام - نظّمت‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬احتفالاً‭ ‬بمناسبة‭ ‬تدشين‭ ‬كلية‭ ‬الاتصال‭ ‬وتقنيات‭ ‬الإعلام‭ ‬وكلية‭ ‬القانون،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وحضور‭ ‬سعادة‭ ‬د‭.‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬بمنطقة‭ ‬سند،‭ ‬وكرّمت‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬والمؤثرين‭ ‬في‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬والقانونيين‭.‬

وأشارت‭ ‬سعادة‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وفي‭ ‬حياة‭ ‬المجتمعات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬فتقدم‭ ‬الأمم‭ ‬ورقيها‭ ‬ونماءها‭ ‬يعتمد‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تقدمها‭ ‬العلمي‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬والمعلوماتي،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬اهم‭ ‬مقومات‭ ‬استمرار‭ ‬عملية‭ ‬التقدم‭ ‬والتنمية‭ ‬الشاملة‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬تدشين‭ ‬كلية‭ ‬الاتصال‭ ‬وتقنيات‭ ‬الاعلام‭ ‬بالجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬أصبح‭ ‬للطلبة‭ ‬فرصاً‭ ‬مثالية‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬المتاحة‭ ‬لتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاتصال‭ ‬المتكامل‭ ‬بوجهيه‭ ‬الشخصي‭ ‬والإعلامي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اكتشاف‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬المهارات‭ ‬للقيام‭ ‬بأدوار‭ ‬قيادية‭ ‬هامة‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬وضمن‭ ‬مجتمعهم‭ ‬وأسرهم‭.‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬كلية‭ ‬القانون‭ ‬فإن‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬كوادر‭ ‬قانونية‭ ‬متميزة‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬القانون‭ ‬بمختلف‭ ‬مساراته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬تعليم‭ ‬قانوني‭ ‬متميز،‭ ‬وإعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬بالخبرات‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬حمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي‭ ‬بمهنية‭ ‬واحتراف‭ ‬عاليين‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني،‭ ‬في‭ ‬كلمته،‭ ‬إن‭ ‬افتتاح‭ ‬كلية‭ ‬القانون‭ ‬و‭ ‬كلية‭ ‬الاتصال‭ ‬وتقنيات‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬مما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬2030‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬أل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬لهذا‭ ‬التوجه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬للجامعات‭ ‬والمشجع‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التعليمي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭ ‬ويبرز‭ ‬خريجين‭ ‬متميزين‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬المستقبل‭.‬

وأشار‭ ‬البروفيسور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬افتتاح‭ ‬هذه‭ ‬الكليات‭ ‬يضع‭ ‬على‭ ‬عاتقنا‭ ‬مسؤولية‭ ‬مواصلة‭ ‬الإنجاز‭ ‬بالإنجاز‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬جودة‭ ‬تعليمية‭ ‬ممكنة‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬بمختلف‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬ولاسيما‭ ‬تخصص‭ ‬القانون‭ ‬وتخصص‭ ‬ماجستير‭ ‬الإعلام‭ ‬الذيّن‭ ‬افتتحتهم‭ ‬الجامعة‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بحهدٍ‭ ‬كبير‭ ‬وبطموحٍ‭ ‬لامتناهي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬كلية‭ ‬القانون‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬القانون‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬ومختلف‭ ‬تمامًا‭ ‬عن‭ ‬برامج‭ ‬القانون‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬عمومًا‭ ‬لكونه‭ ‬يتضمن‭ ‬3‭ ‬مسارات‭ ‬فرعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القانون‭ ‬والعقارات‭ ‬والقانون‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والقانون‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬مخرجاته‭ ‬تحاكي‭ ‬الواقع‭ ‬المعاصر‭ ‬والتغيرات‭ ‬العالمية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وتستجيب‭ ‬لمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مما‭ ‬سيفتح‭ ‬آفاق‭ ‬كبيرة‭ ‬للخريجين‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬مجال‭ ‬المحاماة‭ ‬والوظائف‭ ‬القانونية‭ ‬البحتة‭ ‬إنما‭ ‬تمتد‭ ‬لتشمل‭ ‬وظائف‭ ‬مرتبطة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬والعقارات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والقطاع‭ ‬التجاري،‭ ‬ويرتكز‭ ‬برنامج‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬العملي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬ليكسب‭ ‬الطالب‭ ‬خبرة‭ ‬حقيقية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الدراسة‭. ‬

وقال‭ ‬المشهداني‭ ‬إن‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬تقدر‭ ‬وتثمن‭ ‬عالياً‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬لسعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬ودعم‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الموقر‭ ‬المستمر‭ ‬لمؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النهوض‭ ‬بمخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬والإرتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬استحداث‭ ‬برامج‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الداعمة‭ ‬للإبداع‭ ‬والتميز‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬المستقبل‭.‬

وقال‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الاتصال‭ ‬وتقنيات‭ ‬الإعلام‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬د‭. ‬شريف‭ ‬بدران،‭ ‬إن‭ ‬بزوغ‭ ‬فكرة‭ ‬إنشاء‭ ‬كلية‭ ‬للاتصال‭ ‬وتقنيات‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتري‭ ‬النور‭ ‬لولا‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الصائب‭ ‬بإنشاء‭ ‬أول‭ ‬كلية‭ ‬للإعلام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬