بعد انتقاله للشباب.. عبدة: أبدأ تحدي جديد مع شيخ الأندية

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علق اللاعب أحمد عبده على انتقاله إلى فريق الشباب، قادمًا من الوحدة في صفقة انتقال حر، بداية من الموسم المقبل.

وكتب عبده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” أبدأ تحدي جديد مع نادي الشباب بطموحات عديدة و رغبة كبيرة، مستعينًا بالله ومن ثم بعشاق الليث نادي البطولات و الأساطير وشيخ الأندية، وبإذن الله يكون هذا العام مليء بالفرح والانجازات”.

وأعلن نادي الشباب، في وقت سابق، التعاقد مع اللاعب أحمد عبده قادمًا من الوحدة في صفقة انتقال حر.

ورحل عبده عن صفوف الوحدة، بعدما ساهم في عودة الفريق إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رفقة ناديي الخليج والعدالة.

وأنهى فريق الشباب مشواره في دوري المحترفين للموسم المنصرم بالمركز الرابع خلف الهلال، الاتحاد والنصر برصيد 55 نقطة.

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Source akhbaar24

